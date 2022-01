Pelo menos 92 municípios do Ceará recebem chuvas nas últimas 24 horas

Ao menos 92 dos 184 municípios do Ceará tiveram chuvas entre as 7h de quarta (5) e as 7h desta quinta-feira (6). A maior precipitação no intervalo de 24h ocorreu em Iracema, com 125 mm.

Os dados parciais atualizados às 8h30 são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Todos os cinco municípios com os volumes mais altos de chuvas são das regiões Jaguaribana, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns. Os acumulados nesses locais marcam até 90 mm.

Em Fortaleza, o posto de coleta da Água Fria contabilizou 16 mm no período. Apesar da baixa intensidade quando comparada a cidades do Interior, a chuva na Capital trouxe queixas de alagamentos, como no bairro Maraponga. (veja imagem). AO VC Repórter, do Diário do Nordeste, um morador afirmou que a situação é recorrente durante a quadra chuvosa.

Veja os principais acumulados

Iracema 125 mm

Tauá 120 mm

Viçosa do Ceará 102 mm

Crateús 92,4 mm

Quiterianópolis 90 mm

Já as cidades com o menor registro de precipitações foram Barro (Posto Cuncas) - 2,6 mm; Antonina do Norte (Posto Várzea Alegre) - 3,4 mm; Cascavel (Posto Cristais) - 3,6 mm; Coreaú (Posto Sítio Urubu) - 4 mm, e Morada Nova (Açude Cipoada) - 4,6 mm.

Previsão do tempo

A Funceme indica que há expectativa de "precipitações na região Central, Sul e Oeste do estado ao longo do dia. No Litoral, os principais acumulados deverão se concentrar entre madrugada e manhã".

Na Capital, o céu irá variar de nublado a parcialmente nublado e com chuva ao longo desta manhã. À tarde e à noite, o céu ficará de parcialmente nublado a poucas nuvens e com "baixa possibilidade de chuva".

A temperatura mínima chega a 25° e a máxima a poderá atingir 34°.

