Suspeito preso com submetralhadora e que teria entrado em confronto com PMs é solto no dia seguinte

Douglas Carneiro Santos, de 18 anos, foi preso no último dia 28 de agosto, em Fortaleza. Horas depois, ele estava novamente em liberdade. A decisão pela soltura do homem supostamente capturado em posse de uma submetralhadora artesanal veio da Justiça cearense, mais precisamente proferida no dia 29 de agosto, no Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), com parecer favorável do Ministério Público Estadual.

Conforme a Polícia Militar, o homem entrou em confronto com os agentes no momento da ocorrência. Os PMs revidaram os disparos e Douglas foi atingido em uma das pernas. Primeiro, o jovem foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento. Depois, encaminhado sob escolta ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Os policiais também apreenderam quase 25 munições e uma lata de spray de tinta vermelha. Consta nos autos que o suspeito é membro de uma facção criminosa. No entanto, o entendimento do MP e do juiz foi pela concessão da liberdade condicionada à aplicação de medidas cautelares, como o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Douglas está proibido de se ausentar de Fortaleza por mais de oito dias

A defesa do suspeito alegou no Judiciário que o jovem trabalha como marceneiro e que "a manutenção do cárcere ao requerente é de uma injustiça desmedida, uma eventual conversão da prisão em flagrante do réu em

preventiva, tornando-a mais uma dentro dos superlotados presídios simplesmente por ter sido capturado no lugar errado na hora errada, tendo em vista estar com um grupo de pessoas".

Os advogados afirmam nos autos que provarão a inocência durante o processo de instrução e destacaram que Douglas é primário, com bons antecedentes. O caso é investigado pelo 26º Distrito Policial.

