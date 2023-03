Suspeito de ordenar ataques no Rio Grande do Norte é morto em confronto com a Polícia no Ceará

Um suspeito de ser um dos mandantes dos ataques criminosos que amedrontam o Estado do Rio Grande do Norte, há oito dias, foi morto em um confronto com a Polícia, no município cearense de Icapuí, na manhã desta terça-feira (21).

Francisco Allison de Freitas, conhecido como 'Nazista', de 29 anos, seria uma liderança local de uma facção criminosa potiguar, que teria ordenado ataques na Região Metropolitana de Natal e em Mossoró, de acordo com uma fonte da Segurança Pública do Ceará.

Com a intensificação do policiamento no Rio Grande do Norte, 'Nazista' teria tentado fugir para o Ceará, mas foi perseguido e baleado pela Polícia, na divisa dos dois estados, entre os municípios de Tibau e Icapuí, em uma ação conjunta das polícias dos dois estados.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) orientou a procurar pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN). Mas o Órgão não foi localizado pela reportagem para prestar mais esclarecimentos sobre a intervenção policial.

Segundo o portal G1 Rio Grande do Norte, a Polícia apreendeu cerca de 100 litros de gasolina em um endereço ligado a Francisco Allison, além de uma arma de fogo e munições, na posse do suspeito.

A série de ataques contra prédios públicos, comércios e veículos, no Rio Grande do Norte, chegou ao oitavo dia seguido - desde 14 de março último. Pelo menos 284 ataques criminosos foram registrados, em 50 cidades. 142 suspeitos de participarem dos crimes já foram capturados.

Outro suspeito de também ser um dos mandantes dos ataques já tinha sido morto em outro confronto com a Polícia, no Estado da Paraíba.

Veja um vídeo de um ataque a um posto de combustíveis no RN:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil