Suspeito de matar adolescente trans de 16 anos a facadas é preso em Juazeiro do Norte

O homem suspeito de assassinar uma adolescente trans de 16 anos, em Juazeiro do Norte, foi preso nesta quarta-feira (28). Pietra Valentina foi morta a facadas no dia 5 de abril.

José Luiz Batista Pereira, 18, tem antecedentes criminais por receptação e tráfico e drogas. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A adolescente foi morta em uma via pública do bairro Pio XII. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, divulga novas informações do caso em coletiva nesta quinta-feira (29)

Mais uma jovem trans é morta

Uma jovam trans identificada apenas como Luana, de 20 anos, morreu após ser atingida com um tiro no pescoço no bairro Campo Alegre, em Juazeiro do Norte. Crime ocorreu na última segunda-feira (26).

Legenda: Discussão que terminou com tiros vitimou Luana Foto: Arquivo pessoal

Luana estava na casa de amigos quando uma discussão começou e um homem efetuou vários disparos. Um deles atingiu também outro jovem de 24 anos, que passa bem após cirurgia.

A jovem faleceu na madrugada da terça-feira (27). A polícia informou à TV Verdes Mares que o suspeito dos disparos já foi identificado e deve ser capturado.