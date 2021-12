Suspeito de armazenar conteúdo pornográfico infantojuvenil é preso no interior do Ceará

Um jovem de 21 anos foi preso, nessa terça-feira (28), suspeito de armazenar e compartilhar vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças em Morada Nova, no interior do Ceará.

As investigações iniciaram na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, quando os policiais civis receberam informações de um vídeo veiculado em um grupo de uma rede social, contendo cenas da prática de ato libidinoso envolvendo um adulto e uma criança.

De acordo com as apurações da Polícia Civil, o usuário do aplicativo e responsável pelo compartilhamento do vídeo no grupo foi identificado e localizado em Morada Nova.

Com o mandado de busca, apreensão e prisão preventiva em mãos, os policiais civis se deslocaram até o imóvel alvo das decisões judiciais.

Lá, além da prisão do suspeito, dois notebooks, um celular e um pendrive foram apreendidos. O material será analisado. Agora, ele se encontra à disposição do Poder Judiciário.

