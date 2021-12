Oito suspeitos de participar da Chacina da Sapiranga têm prisão preventiva decretada pela Justiça

A Justiça Estadual já converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos oito homens presos por suspeita de participarem da Chacina da Sapiranga, que deixou cinco mortos e seis feridos, durante a celebração de Natal, em Fortaleza, na madrugada do último sábado (25). Além deles, quatro adolescentes foram apreendidos pelos crimes.

O último suspeito detido pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), João Ricardo Sousa da Silva, o 'Das Facas' ou 'RJ', teve a prisão preventiva decretada pelo Plantão Judiciário na última terça-feira (28). Ele foi capturado no dia anterior, dentro de um veículo, quando fugia de Fortaleza - o que foi evidenciado pela quantidade de roupas desorganizadas, segundo a Polícia.

Ireylande Prudente Saraiva Juíza de Direito Presentes, portanto, o risco à ordem pública e aplicação da lei penal, indícios de materialidade e de autoria delitiva e tratando-se de crime grave (múltiplos homicídios), cuja pena máxima é superior a 4 anos de reclusão, mostra-se perfeitamente cabível a prisão preventiva do representado, não se vislumbrando qualquer outra medida cautelar adequada e suficiente a assegurar que, uma vez solto, não praticará atos semelhantes aos que lhes são agora imputados."

João Ricardo tem passagens pela Polícia por homicídio e uso de drogas e foi apontado por testemunhas como um dos mandantes da Chacina da Sapiranga, mas ele nega ter ordenado ou participado da matança. Nenhum ilícito foi encontrado com o suspeito.

A reportagem apurou que a Chacina foi motivada por disputa de território para o tráfico de drogas. Dissidentes de uma facção de origem carioca, que passaram a integrar outra organização criminosa (o que é conhecido no mundo criminoso como "rasgar a camisa"), praticaram a carnificina com o intuito de tomar o território do Campo do Alecrim.

Presos têm antecedentes criminais

A Justiça também decretou a prisão preventiva de mais sete suspeitos de participar da Chacina. Na última segunda-feira (27), o Plantão Judiciário converteu as prisões de Thiago Farias de Lima e Mateus Aguiar de Sousa - este último está internado sob escolta policial, por ter sido baleado em um confronto com a Polícia.

Thiago de Lima já respondia por crimes do Sistema Nacional de Armas e tráfico de drogas e Mateus de Sousa, também por tráfico. Ambos também foram reconhecidos por testemunhas dos homicídios. A defesa pediu pela liberdade da dupla.

"Ora, a suposta prática de outros crimes, aponta no sentido de que os autuadosdesafiam a paz social e, em liberdade, encontrarão estímulo para continuarem na searacriminosa, pois a atuação do Poder Judiciário, até o momento, não foi suficiente para frearsuas inclinações à prática de condutas ilícitas, situação indicativa do seus desprezos e desrespeitos à Justiça", justificou a juíza Flávia Setúbal de Sousa Duarte, na decisão.

No dia anterior, o Poder Judiciário já havia convertido as prisões dos outros cinco suspeitos presos por participação na Chacina, que também tinham antecedentes criminais. Confira:

Alessandro Vieira da Silva, já respondia por tráfico de drogas;

Antônio Gabriel Sousa da Silva, violação de domicílio, porte ilegal de arma de fogo, homicídio e tráfico de drogas;

Charles Dantas Oliveira, homicídio;

Gabriel Sousa Freitas, por porte ilegal de arma, homicídio e tráfico de drogas;

e Mateus Acelino da Silva, por tráfico de drogas.

Além dos oito adultos presos e quatro adolescentes apreendidos (entre 15 e 17 anos de idade), a Polícia apreendeu seis pistolas (calibres 380, Ponto 40 e 9 milímetros), dois equipamentos que transformam pistolas em rifles, 98 munições de calibres variados, a quantia aproximada de R$ 800 em espécie, uma pequena quantidade de cocaína e aparelhos celulares.