Suspeito com 50 kg de maconha é preso em ônibus interestadual no interior do Ceará

Um homem em posse de 50,827 quilos de maconha foi preso pela Polícia Militar, em Nova Russas, nesta quinta-feira (27).

O suspeito estava em um ônibus interestadual, vindo do Rio de Janeiro, com destino a cidade de Varjota, no interior do Ceará.

Após uma denúncia sobre transporte de drogas no veículo, os agentes interceptaram o ônibus na rodoviária de Nova Russas e prenderam o homem em flagrante. O entorpecente também foi apreendido.

O suspeito já respondia criminalmente por crime de trânsito, dano e tráficos de drogas.

Na Delegacia Civil de Nova Russas, ele foi autuado por tráfico de drogas.