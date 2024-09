SSPDS e PCCE alertam sobre cuidados para não cair em golpes no Dia do Cliente 2024; confira

Celebrado anualmente em 15 de setembro, o Dia do Cliente já se tornou uma data importante do calendário do comércio, que costuma oferecer descontos atrativos em produtos e serviços na data e nos dias que a antecedem. No entanto, o período também se torna um momento oportuno para golpistas - por isso, é preciso ser cuidadoso, especialmente em compras virtuais.

Delegada adjunta da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Tatiana Leitão destaca os principais cuidados que os clientes devem tomar no ambiente online.

O primeiro deles é desconfiar de preços muito baixos em sites ou perfis estranhos ou que "imitam" endereços de lojas legítimas.

Outro ponto importante na hora do pagamento é verificar se a transação está ligada ao nome e CNPJ da loja em questão, especialmente quando a forma de pagamento for Pix - caso o pagamento seja em nome de pessoa física e não jurídica, é possível que seja um golpe.

Segundo a delegada, também é preciso estar atento a erros ortográficos, métodos de pagamento limitados ou inseguros e possíveis comentários de clientes falsos.

Perfis de lojas pouco conhecidas que impulsionam muitos anúncios pagos também devem acender um alerta - assim como lojas que prometam prazos de entrega irreais.

Sofri um golpe, como agir?

A delegada Tatiana Leitão explica que, após sofrer um golpe, é importante se atentar a algumas etapas para minimizar os danos. O primeiro passo é entrar em contato com o banco do seu cartão de crédito solicitando o bloqueio da transação e o reembolso do valor perdido.

Em seguida, é importante verificar o dispositivo onde a compra foi feita (celular, tablet ou computador) com um software antivírus, para detectar e remover possíveis malwares.

Por último, é essencial registrar um Boletim de Ocorrência em uma delegacia ou online, por meio do programa Ceará Digital.