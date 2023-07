Servidores do Detran, empresários e despachantes são presos no Ceará por adulteração de veículos

Uma operação da Polícia Civil do Ceará cumpriu, na última sexta-feira (30), mandados de prisão contra 14 pessoas envolvidas em uma organização criminosa suspeita de falsificar documentos públicos e particulares e adulterar placas de veículos usados, para que se passassem por novos.

Entre os alvos da operação estiveram servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), despachantes, funcionários de cartórios, empresários e outros. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos são investigados ainda por corrupção ativa e passiva e estelionato.

Legenda: As placas dos veículos seminovos eram adulteradas para que eles parecessem novos Foto: Shutterstock

Além das prisões, foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão domiciliares, 41 de busca pessoal e três afastamentos de funções públicas.

O que diz o Detran-CE?

Em nota, o Detran-CE disse repudiar "qualquer tipo de conduta indevida, seja de servidor público ou colaborador" e afirmou que "tomará as providências necessárias", conforme a investigação policial.

"O Detran-CE reforça que vem investindo, frequentemente, em tecnologia, como vistoria digital, já implantada na sede e nos demais postos da Capital e Região Metropolitana, com sistemas de georreferenciamento, reconhecimento facial, entre outros, os quais combatem as tentativas de práticas indevidas ou criminosas, no sentido de resguardar as informações do proprietário do veículo e do próprio bem pertencente a ele", escreveu o órgão.

Investigação

As investigações começaram há dois anos e são conduzidas pela Delegacia de Roubo e Furtos de Veículos e Carga (DRFVC). No momento, os agentes da unidade farão a análise do material apreendido para identificar outros participantes da associação criminosa.

