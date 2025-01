Segundo suspeito de envolvimento na morte de subtenente da PM é preso no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, na manhã desta sexta-feira (24), o segundo suspeito de participação no assassinato do subtenente Francisco Ricardo Silveira Neto, da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O homem, de 22 anos, foi capturado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, durante uma operação que cumpriu um mandado de prisão temporária e cinco de busca e apreensão.

De acordo com as investigações conduzidas pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o preso estava no veículo utilizado no crime, ocorrido no último dia 15 de janeiro, no bairro Pirambu. A vítima, de 51 anos, foi encontrada sem vida em via pública com sinais de violência, tendo sido morto enquanto saía de casa para trabalhar.

O suspeito detido possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, desobediência, desacato e direção perigosa. Durante a operação, além da prisão, celulares foram apreendidos para auxiliar na investigação.

Prisão do primeiro suspeito

O primeiro suspeito foi detido horas após o crime. Um homem de 18 anos, apontado como o condutor do veículo utilizado na ação, foi preso em uma ação conjunta de equipes Coordenadoria de Inteligência da SSPDS, da PMCE e da PCCE. Ele foi localizado no Pirambu e já possui passagens por homicídios, tráfico de drogas, ameaça e desacato.

As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no homicídio. A SSPDS destacou que o caso é tratado como prioridade pelas Forças de Segurança.

Policiamento intensificado na região

Após o crime, a PM reforçou a segurança no bairro Pirambu e adjacências com o lançamento da operação "Escudo Redentor". A ação, que será mantida por tempo indeterminado, inclui o uso de patrulhamento aéreo da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), além do emprego de equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e outras unidades especializadas.

