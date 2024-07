Receita Federal apreende 3 quilos de drogas dentro de micro-ondas em transportadora de Fortaleza

A Receita Federal apreendeu 3 quilos de skunk, conhecida como “supermaconha”, na manhã desta segunda-feira (8). A droga estava escondida dentro de aparelhos micro-ondas.

Os entorpecentes foram encontrados durante uma fiscalização de rotina, em uma transportadora em Fortaleza.

Legenda: Entorpecentes foram apreendidos com auxílio de agentes caninos Foto: Distribuição/Receita Federal

A Divisão de Repressão da Receita Federal em Fortaleza, com auxílio dos agentes caninos Ithor e Saymon identificaram duas cargas oriundas de Manaus com destino a Capital contendo aproximadamente três quilos de drogas.

Os entorpecentes foram apreendidos e levados para a Polícia Federal. As investigações seguirão para identificar as circunstâncias do crime, o proprietário do entorpecente e para onde seria levado.