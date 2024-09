Quatro motocicletas roubadas são apreendidas e dois suspeitos são presos em Fortaleza

Um homem e uma mulher foram presos por suspeita de roubo na tarde deste domingo (8), no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. A ação contou com a apreensão de quatro motocicletas roubadas, um revólver calibre 32 e bloqueadores de sinal.

A prisão dos suspeitos foi efetuada por agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Denúncia de celular roubado

A ocorrência teve início após uma denúncia de um aparelho celular roubado. Com o rastreio do dispositivo, os policiais chegaram a uma casa abandonada onde as motos roubadas foram encontradas.

Ainda no local, militares avistaram os suspeitos portando arma de fogo e, então, encaminharam a dupla para o 32º Distrito Policial (DP). O homem e a mulher foram autuados por roubo.