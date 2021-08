Preso homem suspeito de planejar chacina que deixou cinco mortos em Caucaia

A Polícia Civil prendeu um homem de 38 anos que é suspeito de planejar chacina que deixou cinco pessoas mortas, no distrito de Boqueirão das Araras, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). O caso foi na madrugada do último dia 1º.

A prisão do homem que é considerado chefe do grupo aconteceu no último sábado (7), no bairro Henrique Jorge, na Capital. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva. Detalhes serão divulgados em entrevista coletiva marcada para a manhã desta terça-feira (10).

Seis suspeitos do crime foram detidos ainda no dia 1º. Um deles foi liberado após prestar depoimento. Com eles a Polícia encontrou, dentre armamentos e munições, fardamentos do Exército Brasileiro.

Os cinco adultos foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, roubo, corrupção de menores e por integrar organização criminosa. Já o adolescente de 16 anos responderá por ato infracional análogo aos crimes citados, com exceção de corrupção de menores.

A chacina

As vítimas consumiam bebida alcoólica no interior de um bar quando foram surpreendidas por "alguns homens a pé", que chegaram atirando e não 'tiveram reação e nem como fugir". Dois corpos foram encontrados na estrada e outros três em uma residência, sendo um no quarto e dois no banheiro.

O crime deixou ainda mãe e filha feridas. Elas foram baleadas e socorridas ao hospital municipal de Caucaia. A mãe foi lesionada por um disparo em uma perna, e a filha, em um dos braços.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a motivação da série de assassinatos seria a disputa de território entre facções rivais.

No local do crime, a PM afirma ter encontrado "várias cápsulas de pistola calibre 38" e uma pichação na parede da casa onde os cadáveres foram localizados.

Segundo a SSPDS, apenas uma vítima, de 28 anos, tinha antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.