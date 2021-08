Chacina deixa cinco mortos e mãe e filha baleadas em Caucaia

Cinco homens foram assassinados e duas mulheres saíram baleadas na madrugada deste domingo (1º) em um bar na estrada da Serra da Conceição, em Caucaia. As vítimas do sexo feminino atingidas por "bala perdida" são mãe e filha, informa relatório da Polícia Militar.

As vítimas estavam consumindo bebida alcoólica no interior do estabelecimento quando foram surpreendidas por "alguns homens a pé" que já chegaram atirando e não 'tiveram reação e nem como fugir".

Segundo a PM, dois corpos foram encontrados caídos na estrada e outros três dentro de uma residência, sendo um no quarto e dois no banheiro.

Já às duas mulheres precisaram ser socorridas ao hospital municipal de Caucaia. A mãe foi lesionada por um disparo em uma das pernas e a filha no braço.

Homens assassinados

Carlos André Ferreira Santana, 27 anos;

Felipe Carvalho Sampaio, 27 anos;

Francisco Matheus Ferreira Santana, 24 anos;

Conhecido por Raimundinho;

Conhecido por Patrício.

Vítimas baleadas

Antônia da Paixão Sales Ferreira, 44 anos;

Ana Clara Sales Lima, 21 anos.

Legenda: Um dos cinco homens mortos foi achado no quarto do imovel Foto: André Alencar

Pistola

Relatos de testemunhas aos agentes de segurança apontam que os suspeitos da chacina fugiram levando três motocicletas e objetos pessoais, como caixa de som, celulares e uma bolsa com joias.

"Várias cápsulas de pistola calibre 380 ficaram espalhadas pelo local do crime, bem como os acusados ainda fizeram uma pichação na parede da casa antes de fugiram", detalha a PM.

A reportagem solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas ainda não obteve retorno.

Esta matéria será atualizada a partir do envio de novas informações oficiais.