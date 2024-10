Policial militar morre no Ceará após sofrer tiro acidental da própria arma

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) morreu em Fortaleza, nesta segunda-feira (21), após sofrer um tiro acidental, disparado pela própria arma de fogo, no Município de Canindé, no Interior do Ceará.

A Corporação confirmou, em nota de pesar, que o 2º sargento Francisco José da Rocha Júnior, de 40 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (21).

A reportagem apurou que a arma disparou no momento em que o policial a guardava em um bolso, enquanto estava de folga, em uma praça em Canindé, na noite da última quinta-feira (17). A região pélvica e o tornozelo esquerdo do militar foram atingidos.

O policial militar chegou a ser levado para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, "onde permaneceu internado até esta segunda-feira (21), mas não resistiu", segundo a PMCE.

"O PM ingressou na Corporação em 10 de setembro de 2007 e, ao longo de 17 anos e 1 mês, desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense. Atualmente, o militar estava lotado na 3ª Companhia do 4º BPRAIO (3ªCia/4ºBPRAIO), em Canindé", informou a Corporação.

O Comando da Polícia Militar se solidarizou, na nota, "com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição". O sepultamento do militar ocorrerá às 17h desta segunda (21), no Cemitério Parque São Francisco, em Canindé.