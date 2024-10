Motorista morre após ser baleado e bater veiculo em imóvel, que desabou parcialmente em Fortaleza

Um homem de 38 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo enquanto trafegava no bairro Mondubim, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (19). Ao ser baleado, a vítima perdeu o controle do veículo e se chocou contra um sobrado, que desabou parcialmente.

No imóvel funcionava uma churrascaria no andar térreo e uma residência no piso superior. Nenhum ocupante do prédio ficou ferido.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas para atender uma ocorrência de homicídio.

Segundo informações preliminares, o motorista do veículo, com passagens por crimes de homicídio, tráfico de drogas, receptação, uso de entorpecentes e crimes de trânsito, foi atingido por disparos de arma de fogo, em via pública. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que segue com as diligências.

Veja também Ceará Pirambu ganha letreiro decorativo com o nome do bairro para atrair visitantes; veja imagens País Interrupção de energia afeta mais de 111 mil clientes em São Paulo, diz Enel

Imóvel foi interditado

A Defesa Civil de Fortaleza informou que atendeu a ocorrência de desabamento parcial do sobrado, e após a vistoria, o imóvel foi interditado. A família encaminhada para o Abrigo Solidário.

Conforme o órgão, o relatório técnico está sendo elaborado e o proprietário será notificado e orientado a realizar as obras necessárias, eliminando os riscos identificados pelos agentes.