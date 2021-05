Policiais militares do Ceará são alvos de operação por envolvimento em organização criminosa

Uma organização criminosa formada por integrantes de facções e policiais militares do Ceará foi alvo da 3ª fase da Operação Gênesis, deflagrada na manhã desta quinta-feira (27), pelo Ministério Público (MPCE).

Foram cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, sendo 21 contra membros de grupos criminosos (8 já detidos no sistema penitenciário estadual) e 5 contra PMs em Fortaleza e em Caucaia, na Região Metropolitana.

A facção da qual fazem parte os 26 suspeitos têm atuação em todo o território nacional. Especificamente no Ceará, no entanto, a organização se juntou a um grupo criminoso de menor parte para fortalecer o tráfico de drogas no tráfico de drogas no bairro Bom Jardim e adjacências.

Além do comércio de entorpecentes, os suspeitos são apontados ainda pela execução de homicídios, lesões corporais, ameaças, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico, entre outros.

O envolvimento dos policiais militares era dar suporte ao esquema e omitir crimes em troca de vantagens financeiras. Os agentes de segurança retiravam qualquer obstáculo das atividades ilícitas para livrar os criminosos.

As informações fazem parte de uma investigação conjunta entre o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), do MPCE, e a Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Coin).