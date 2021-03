Polícia Militar encerra festa clandestina com 30 pessoas em Guaiúba

A Polícia Militar encerrou uma festa clandestina na noite desse sábado (20) em um sítio às margens da CE-060 no município de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza. Cerca de 30 pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Horizonte.

O evento ilegal foi encerrado após a PM receber uma denúncia anônima enviada à Corporação. No imóvel, os agentes de segurança flagraram aglomeração e uso de bebidas alcoólicas.

Em seguida, as pessoas foram autuadas na prática de “infração de medida sanitária preventiva", que está tipificada no artigo 268 do Código Penal Brasileiro.

"Ressaltamos que ações como essa representam medidas necessárias à manutenção da saúde pública da sociedade cearense, uma vez que uma das principais estratégias de combate ao avanço da pandemia, consiste na redução do contato social, especialmente àqueles decorrentes da reunião de grupos numerosos de pessoas", reforçou a PM, em nota.

As queixas de desrespeito ao atual decreto de isolamento social rígido, vigente até o dia 28 de março, podem ser registradas através do número 190. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Leia mais Metro Agefis fiscaliza feiras em Fortaleza na manhã deste sábado e realiza distribuição de máscaras