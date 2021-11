Polícia investiga mulher que furtou caixa de funcionários em mercadinho de Fortaleza

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher aparece furtando uma caixa de funcionários que estava em um mercadinho no bairro Benfica, em Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que investiga o caso.

Veja o vídeo:

O crime ocorreu na última quinta-feira (25) em um estabelecimento comercial. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), vítimas do furto devem registrar Boletim de Ocorrência (B.O).

No vídeo é possível ver a mulher pagando outras compras. Ela aproveita a distração dos funcionários para afastar a caixa para um lugar onde ela pode colocá-la facilmente em um saco.

Registro de B.O

O B.O pode ser feito "em qualquer unidade policial ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br. A Deletron atende todo o estado do Ceará a qualquer hora do dia ou da noite".

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia", diz a pasta.