Polícia Federal prende suspeito de receber R$ 1.000 em cédulas falsas pelos Correios no Ceará

Um homem foi preso em flagrante ao receber R$ 1.000 em cédulas falsas pelos Correios no município de Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará, nesta terça-feira (15). A prisão foi realizada após uma ação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e do setor de segurança dos Correios.

Conforme a PF, o homem foi encontrado com nove notas de R$ 100 e cinco notas de R$ 20. O suspeito não teve a identidade divulgada e foi indiciado com base no artigo 289 do Código Penal Brasileiro, que prevê penas de reclusão de três a 12 anos.

O homem foi encaminhado para a cadeia pública de Juazeiro do Norte, onde responderá pelo crime.

Apreensão em novembro

Em novembro, um homem foi preso após receber a quantia de R$ 2 mil em cédulas falsas pelos Correios. A prisão ocorreu no município de Cariús, no interior do Ceará.

O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Iguatu, que lavrou o flagrante. Ele foi levado, em seguida, para a cadeia pública do município de Cedro. O material apreendido foi encaminhado à sede da delegacia da PF em Juazeiro do Norte, para dar continuidade às investigações.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança