Polícia Civil combate esquema de fraude em sistema de monitoramento de tornozeleiras

A Polícia Civil deflagrou, no início da manhã desta quinta-feira (12), a Operação Vigilare para desarticular um esquema suspeito de fraudar o sistema de vigilância de tornozeleiras eletrônicas da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Três pessoas já foram presas até as 8h15.

Ao todo, 80 agentes de segurança cumprem 23 mandados, dez de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, em Fortaleza, Caucaia e Eusébio.

A ofensiva policial é coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) da Polícia Civil do Ceará. Mais detalhes do trabalho policial serão divulgados ao longo do dia.

