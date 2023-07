Pelo menos 55 iPhones achados em carro após PM rastrear celular perdido foram furtados ou roubados

A Polícia Civil do Ceará já sabe que parte dos celulares encontrados no veículo Corolla Cross, em Fortaleza, são frutos de roubos ou furtos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o 27º Distrito Policial (DP) catalogou cerca de 55 aparelhos celulares que foram identificados a partir de cruzamentos de informações com Boletins de Ocorrência (BOs), "referentes a roubos e furtos ocorridos no Interior do Estado e na Capital".

No total, foram achados quase 200 iPhones. Um dos aparelhos é de um policial militar, que perdeu o próprio celular no último dia 15 de junho, e ao comprar um novo aparelho, conseguiu rastrear a localização do iPhone anterior.

O veículo foi rebocado após o policial identificar a localização do bem material. No último sábado (8), após um mandado de busca e apreensão ser cumprido pelos policiais civis, o carro foi aberto e mais de 200 aparelhos celulares e outros itens eletrônicos foram localizados.

A reportagem apurou que o carro onde os aparelhos estavam é do marido de uma guarda municipal, filha de um procurador federal.

Até esta terça-feira (11) nenhum suspeito foi preso

O delegado titular o 27º Distrito Policial, Anchieta Fernandes, pede que populares esperem o contato da Polícia, que ainda trabalha na identificação dos proprietários de cada celular.

"Nesse instante não compareçam à delegacia para fim de restituição, esperem a devida triagem e catalogação dos aparelhos, assim que forem individualizados, cruzados com boletins de ocorrência, a Polícia Civil entrará em contato com as vítimas", disse o delegado.

A SSPDS ressalta que é necessário que a triagem seja concluída para que, só então, a equipe policial se encarregue de entrar em contato com possíveis vítimas e realizar as devidas restituições dos bens que foram furtados ou roubados.

"A pasta reforça ainda a importância de que vítimas de roubo ou furto comuniquem o fato às autoridades policiais por meio do registro da ocorrência, que pode ser feito na Delegacia Eletrônica (Deletron), no site da Delegacia Eletrônica, ou presencialmente, em qualquer unidade policial".

ENTENDA O CASO

O carro foi apreendido no bairro Parquelândia, em Fortaleza, no último dia 26 de junho, e levado para o 10º Distrito Policial (unidade plantonista). Policiais militares chegaram ao local depois do rastreamento de um aparelho celular que havia sido perdido por um dos agentes da Corporação no 15 do mês passado. A localização apontou que o dispositivo estava dentro do automóvel.

Além do celular encontrado, propriedade de um policial militar, foram vistas caixas e sacolas cheias de outros aparelhos, modelo iPhone. Como o dono do veículo não se apresentou, o carro foi rebocado.

O proprietário também foi notificado para se apresentar para abrir o veículo, mas não compareceu à delegacia. Por isso, o mandado de busca e apreensão dentro do veículo foi cumprido apenas neste sábado.

