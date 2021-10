Pai e filha sofrem sequestro relâmpago em Fortaleza por falsos catadores de lixo; veja vídeo

Pai e filha foram vítimas de um sequestro relâmpago no início da manhã desta terça-feira (5), na Rua Crisanto Arruda, no bairro Passaré, em Fortaleza, enquanto saíam de casa para o trabalho. Os suspeitos fingiram ser catadores de lixo antes de executar o crime.

Imagens de câmeras de seguranças mostram o momento em que dois suspeitos armados se aproximam do veículo a pé. O homem já estava no volante e a filha fechava o portão da residência.

A dupla obriga o motorista e a mulher a irem para o banco traseiro e assume a direção do veículo. As vítimas obedecem o comando sem resistir.

"Na hora que parei [o carro] para fechar o portão, eles puxaram a arma e mandaram eu sair, e passar para trás com a minha filha. Eles levaram a gente e soltaram lá na frente", relatou ao Sistema Verdes Mares o homem cuja identidade será preservada.

Sob o domínio dos suspeitos armados, pai e filha foram orientados a permanecer quietos dentro do carro, ao mesmo tempo em que pediam para ser liberados pelos criminosos. Eles foram deixados na Avenida Pompílio Gomes sem os itens pessoais.

"Eles falavam para a gente não reagir, ficar calmo, dizendo que só queria dinheiro. E a gente pedindo para nos deixar. Eles nos deixaram e se mandaram", lembrou, ainda aflito.

Ainda segundo a vítima, os criminosos se passaram por catadores de lixo domiciliar "com um saco preto e mexendo na lixeira".

A segunda vítima afirmou ter se sentido "muito nervosa", mas que não quis demonstrar por medo de o pai reagir.

"Eles estavam ameaçando direto, e eu tentei ao máximo ficar mais calma possível para meu pai não fazer nada e a gente sair vivos, que foi o mais importante", disse.

Além do carro, os criminosos levaram outros pertences das vítimas, como bolsas com documentos e cartões. "Eles ficaram indignados porque eu estava sem celular. O do meu pai levaram", detalhou a mulher.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) será registrado pelas vítimas. O Diário do Nordeste solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre as buscas pelos suspeitos, e aguarda retorno.