Operação do 1º turno termina com 55 inquéritos policiais e 14 prisões em flagrante, aponta PF

A operação da Polícia Federal (PF) durante o primeiro turno das eleições municipais no Ceará terminou com mais de R$ 2 milhões apreendidos em espécie, 83 mandados de busca e apreensão cumpridos e 14 prisões em flagrante. As ações foram conduzidas entre agosto e outubro com o trabalho de mais de 300 policiais federais em Fortaleza, Juazeiro do Norte e outros 25 polos.

As forças-tarefas resultaram em:

55 conduzidos;

14 autos de prisões em flagrante lavrados;

13 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) registrados;

55 Inquéritos policiais instaurados por portaria

R$ 2.025.320,00 em valores em espécie apreendidos.

Os crimes mais registrados foram compra de votos, corrupção eleitoral, abuso de poder econômico e distribuição irregular de combustível, segundo a corporação.

Apesar do fim do primeiro turno no último domingo (6), as ações investigativas seguem, por parte da PF em integração com Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), Policias Militar e Civil, Exército, Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral.

"Muitas delas decorrentes de prisões e apreensões ocorridas ao longo do período eleitoral e que, certamente, resultarão em novas medidas operacionais no futuro próximo", informou a PF.