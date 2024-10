Professor é preso em Cascavel suspeito de estuprar aluna de 7 anos

Um homem de 50 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, após ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na segunda-feira (7). A investigação aponta que ele era professor da vítima, uma criança de apenas sete anos de idade na época do crime.

O suspeito não teve a identidade revelada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que a prisão foi comandada pelo Núcleo Operacional e de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV).

Ainda conforme detalhes divulgados pela pasta, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), local onde o mandado de prisão foi cumprido.

Denúncias sobre o caso podem ser direcionadas para o número 181, conhecido como o Disque-Denúncia da SSPDS. Além disso, outros contatos como o próprio site do disque-denúncia, no WhatsApp (85 3101-0181) ou até o número da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) também podem ser utilizados.