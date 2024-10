Duas pessoas morrem e três são baleadas em tiroteio após eleição em São Gonçalo do Amarante

Após o resultado da eleição municipal em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, duas pessoas morreram e três foram atingidas em meio a um tiroteio na noite desse domingo (6). Nesta segunda-feira (7), dois suspeitos do crime foram presos.

A captura foi realizada por equipes da Polícia Militar do Ceará. Os homens, com idades de 23 e 27 anos, foram autuados por duplo homicídio. Eles não tiveram a identidade divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS)

Os suspeitos tinham passagens por:

Roubo;

Estupro;

Tentativa de homicídio doloso;

Crime contra a administração pública.

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, que busca identificar e prender outros suspeitos envolvidos no caso.

Quem eram as vítimas?

Os levantamentos policiais apontaram que cinco pessoas foram baleadas em uma via pública. Duas morreram e outras três foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde.

Dentre as vítimas, havia um homem de 29 anos, com passagem por roubo e porte ilegal de arma de fogo, e outro, de 26 anos, com passagens por homicídio e posse irregular de arma de fogo.