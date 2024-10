Ceará registra 62 ocorrências de crimes eleitorais neste domingo (6)

O Ceará registrou 62 ocorrências relacionadas aos crimes eleitorais, neste domingo (6), até às 17h. Os dados foram informados pela Polícia Federal e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em coletiva de imprensa no Tribunal Regional do Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Oito pessoas foram presas em flagrante por crimes como, boca de urna e compra de votos. Dos presos, pelo menos dois eram candidatos a vereador. O número pode aumentar já que, conforme as autoridades, há ocorrências em andamento em Fortaleza e no Interior do Estado.

Das ocorrências, 22 foram no âmbito da PF e 40 nas delegacias da Polícia Civil do Ceará. Da última quinta-feira (3) até este domingo (6) foram apreendidos R$ 2,5 milhões que, supostamente, seriam destinados para compra de votos no Estado.

De acordo com o superintendente regional da PF, José Antônio Simões de Oliveira Franco, "ao todo, desde quinta, foram realizadas 50 medidas de busca e apreensão no Ceará, executadas pela Polícia Federal. Essas medidas, muitas delas, foram cumpridas com o apoio da SSPDS".

37 pessoas foram conduzidas à PF no Ceará, neste domingo

Conforme a PF:

Maracanaú: 3 conduzidos por compra de votos

Crato: 2 flagrantes, cada um com 1 conduzido por compra de votos

Aracati: 1 conduzido por compra de votos

Jaguaribe: 2 conduzidos por compra de votos

Campos Sales: 7 conduzidos por compra de votos

Ereré: 1 conduzido por compra de votos

Fortaleza: 1 conduzido por compra de votos

Mandados de busca e apreensão:

Santa Quitéria: 3 mandados

Maracanaú: 1 mandado

Baturité: 2 mandados

Ainda durante a coletiva de imprensa no TRE, o secretário da SSPDS, Roberto Sá disse que "não houve uma denúncia que não tenha sido checada no Estado".

PRISÕES e TCOs

Parte das prisões aconteceram nas cidades de Ereré, Horizonte, Maracanaú, Crato, Aracati, Jaguaribe e Campos Sales.

O Diário do Nordeste noticiou ocorrências envolvendo um candidato a vereador em Aracati, que foi levado à delegacia após ser flagrado com dinheiro no sapato

Outro caso é o de um candidato, que não teve o nome divulgado pelas autoridades e outras cinco pessoas (sendo um adolescente) conduzidos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na posse de centenas de "santinhos", em uma abordagem na Avenida Bernardo Manoel, próximo à Avenida Perimetral. O grupo, suspeito de boca de urna, foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará (PF), no Bairro de Fátima. Outro candidato a vereador por Fortaleza foi detido por "boca de urna" e teve que assinar um TCO.

Houve também ameaça a uma advogada de 53 anos. O homem, supostamente membro de facção criminosa, teria oferecido dinheiro em troca que ela votasse em um determinado candidato e, depois, exigido que a mulher gravasse o voto, dentro da cabine.

A vítima acionou a Polícia e o suspeito foi preso em flagrante já dentro de uma comunidade, no bairro João XXIII, em posse de dinheiro e 'santinhos'.