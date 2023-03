Mototaxista é preso em Amontada por usar carteira de habilitação falsa que custou R$ 250

Um mototaxista de 55 anos foi preso em Amontada, no Norte do Ceará, na manhã desta quarta-feira (29), após apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.

O homem trabalhava como mototaxista e foi abordado pelos agentes na BR-402, na altura do quilômetro 229, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após verificarem indícios de falsificação no documento, os policiais consultaram o sistema e verificaram que o homem não era habilitado.

Em depoimento, o suspeito admitiu que utilizava o documento falso há anos, sem ter feito qualquer prova do Detran.

Suspeito comprou CNH falsa por R$ 250,00

O motociclista confessou que comprou a CNH falsa pelo valor de R$ 250,00, na própria cidade de Amontada. Ele não identificou de quem adquiriu a falsificação, ainda segundo a PRF.

Os policiais o conduziram à Delegacia Municipal de Amontada. Ele será enquadrado no crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal Brasileiro.

O crime tem pena cominada à falsificação ou à alteração, de reclusão de um a cinco anos e multa.