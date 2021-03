Jovem morre após reagir a assalto em parada de ônibus em Caucaia

Um jovem de 27 anos foi assassinado durante uma tentativa de roubo no bairro Grilo, em Caucaia, na manhã desta segunda-feira (15). José Igor Gomes de Abreu estava em um ponto de ônibus e, segundo investigações preliminares da Polícia, teria reagido à abordagem dos criminosos.

Informações levantadas por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que a vítima de latrocínio aguardava um coletivo quando foi abordada pelos suspeitos, que chegaram em uma motocicleta. José Igor Gomes morreu no local do crime após levar um único tiro.

Ainda de acordo com a DHPP, os criminosos não conseguiram levar nenhum pertence da vítima. A Secretaria de da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) colheram vestígios que devem auxiliarão nos trabalhos investigativos. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também realiza buscas na região no intuito de prender os suspeitos.

Denúncias

A SSPDS comunicou que a população pode contribuir com as apurações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia, ou ainda para o número (85) 98198-7555, que é o WhatsApp do NHPP de Caucaia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.