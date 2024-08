Jovem é presa com mais de 10kg de drogas em ônibus em São Gonçalo do Amarante, no Ceará

Uma jovem de 21 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quinta-feira (8), transportando mais de 10 quilos de drogas em um ônibus interestadual, que havia saído de Belém, no Pará, com destino a Fortaleza, no Ceará.

O ônibus foi fiscalizado no posto da PRF que fica no km 60 da BR 222, no município cearense de São Gonçalo do Amarante. Com a ajuda de uma cadela farejadora do Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC) no Ceará, a droga foi encontrada em duas malas da mulher, que estavam no bagageiro do veículo.

Ao realizarem a vistoria, os policiais identificaram 4,3 quilos de cocaína e 6,2 quilos de pasta base de cocaína, totalizando 10,5 quilos de entorpecente.

Tráfico de drogas

A passageira identificada como proprietária das bagagens não possui antecedentes. Segundo a PRF, ela não deu detalhes sobre o transporte da droga e foi presa em flagrante, e depois encaminhada à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.