Jovem de 23 anos é morto ao sair de racha de futebol em Juazeiro do Norte

Um jovem de 23 anos foi morto após sair de um racha de futebol no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, na noite dessa segunda-feira (30). Segundo o relatório policial, João Pedro Sousa de Oliveira havia se envolvido em uma briga durante o jogo antes de ser seguido e alvejado com disparos de arma de fogo.

A vítima retornava de moto para sua residência, no bairro Franciscanos, onde foi encurralado por dois suspeitos também em uma moto.

Legenda: Jovem se envolveu em briga durante partida de futebol, diz relatório policial Foto: Arquivo pessoal

Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Regional do Cariri (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Polícia investiga

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investigará as circunstâncias do homicídio.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte", indicou a pasta.