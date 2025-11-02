Jovem de 18 anos é morta em Barbalha, no Ceará

Uma jovem de 18 anos foi assassinada a tiros na cidade de Barbalha, Interior do Ceará. O crime aconteceu nesse sábado (1º) e a Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava em uma localidade conhecida como Sítio Pinto.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito pelo crime tinha sido preso e nem a motivação do crime revelada.

"A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Barbalha. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais", disse a SSPDS.

SUSPEITA

Nas redes sociais, populares comentam que a mulher assassinada era conhecida na região como 'Geice das Malvinas' ou 'Dama da Morte'.

A reportagem do Diário do Nordeste não localizou processos no nome da vítima.