Idoso é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos em Orós

Um idoso de 71 anos foi preso, nessa segunda-feira (24), suspeito de violentar sexualmente uma criança de 9 anos em Orós, Interior do Ceará. O homem era vizinho da vítima.

Segundo o titular da Delegacia Regional de Icó, responsável pelo caso, Glauber Ferreira, a mãe deixou a menina na casa do agressor, onde também estava a esposa dele, enquanto buscava sementes para plantação.

O suspeito aproveitou o momento em que a companheira tomava banho para cometer o crime contra a garota.

Os parentes, ao retornarem com a filha para casa, notaram o comportamento diferente da vítima e constataram a situação.

Ainda conforme o delegado, a menina foi submetida a um exame na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Iguatu, e foram encontradas lesões compatíveis com o crime.

O idoso foi conduzido à Delegacia Regional de Icó, onde foi atuado por estupro de vulnerável. Segundo Glauber Ferreira, ele confessou o crime em depoimento.

Uma peça íntima da vítima foi apreendida e será periciada. O caso é investigado pela unidade policial.

VCrepórter

