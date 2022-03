Idoso condenado por estupro de menina de 14 anos em São Paulo é capturado em Itapipoca

Um idoso de 67 anos, investigado pelo crime de estupro contra uma adolescente de 14 anos, foi capturado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no municipio de Itapipoca, na noite desta sexta-feira (4). O crime aconteceu em julho de 2011, em São Paulo.

O mandado de prisão condenatória foi expedido pela Justiça de São Paulo. O homem já havia sido condenado a 21 anos de prisão pelo crime.

A ação policial aconteceu no local de residência do idoso. De acordo com a PM, o idoso "não reagiu à ofensiva policial, foi conduzido à Delegacia Regional de Itapipoca para procedimentos cabíveis”.