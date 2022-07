Homem que trancou e espancou ex-companheira em Boa Viagem é indiciado por lesão corporal

PC-CE) pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica - e não por tentativa de feminicídio. Um homem de 26 anos que trancou e espancou a ex-companheira , 22, dentro de um depósito de bebidas em Boa Viagem, foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará () pelo crime de lesão corporal no contexto dee não por tentativa de feminicídio.

Delegacia Municipal de Boa Viagem, com o indiciamento, na última quarta-feira (6). Pedro Henrique, que O Inquérito Policial foi concluído pela, com o indiciamento, na última quarta-feira (6). Pedro Henrique, que está preso há uma semana , foi indiciado pelos seguintes crimes:

O indiciamento se baseou em laudos periciais confeccionados pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Segundo a PC-CE, o Auto de Exame de Corpo de Delito concluiu "preliminarmente, que houve ofensa a integridade física da pericianda, resultando perigo de vida, com lesões no olho e hematoma. Mordidas em ambos os membros superiores. Escoriações em região dorsal, produzidas por objeto metálico e agressão física".

O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de julho deste ano, dentro do depósito de bebidas de propriedade do suspeito, localizado no Centro de Boa Viagem. A vítima já tinha uma medida protetiva deferida pela Justiça Estadual, contra o ex-companheiro.

Versões da vítima e do suspeito

A vítima, uma técnica em administração de 22 anos, registrou um Boletim de Ocorrência, na Polícia Civil. Ela contou que foi chamada pelo ex-companheiro naquela madrugada para comparecer ao depósito de bebidas, onde foi trancada, agredida com chutes, mordidas, murros, tapas e empurrões, além de ofensas. E conseguiu fugir somente quando um amigo do suspeito chegou ao local, e o portão foi aberto.

Segundo a jovem, ela já era perseguida e agredida por Pedro Henrique, com quem vivenciou um relacionamento abusivo por cerca de 2 anos.

Já o suspeito, o comerciante Pedro Henrique Lopes Rodrigues, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Estadual. Ao saber da decisão judicial, ele se apresentou à Polícia Civil no último dia 4 de julho.

Legenda: Vítima denunciou agressões pelas redes sociais e mostrou ferimentos e hematomas Foto: Reprodução/ Instagram

Ao ser interrogado, Pedro Henrique contou outra versão sobre o caso. Ele afirmou à Polícia que foi a ex-companheira que o procurou naquela madrugada, para ir até o estabelecimento de sua propriedade, e que tanto ele como a mulher estavam sob efeito de bebidas alcoólicas.

De acordo com o comerciante, a ex-companheira pegou o celular dele, viu uma conversa com outra mulher, teve uma crise de ciúmes e começou a quebrar objetos do estabelecimento e a agredi-lo, com xingamentos e uma mordida no dedo - momento em que ele teria respondido com outra mordida para interromper a agressão que sofria.

Pedro Henrique continuou o depoimento. Disse que saiu do depósito junto da mulher, mas ela continuou a xingá-lo, e ele arremessou uma lata de bebida contra a ex-companheira, mas não sabia se tinha a atingido. O suspeito negou ter dado chutes, murros, tapas e trancado a mulher.

