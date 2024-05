Homem que matou entregador em Caucaia é preso em Fortaleza

O homem que matou um entregador em Caucaia foi preso nesta segunda-feira (27) em Fortaleza, na manhã seguinte ao crime. Ele foi encontrado na Barra do Ceará, após assassinar o trabalhador durante um roubo na noite de domingo (26), conforme a Polícia Civil do Ceará (PCCE).

O suspeito tem 19 anos e com ele foram encontradas uma arma de fogo artesanal e as roupas que ele vestiu durante a ação criminosa. Segundo a PCCE, ele possui antecedentes criminais por roubo e furto de veículo. "Quando adolescente, possuía atos infracionais análogos aos crimes de receptação, tráfico ilícito de drogas e dano", informou a pasta.

A ação foi flagrada em vídeo na noite desse domingo, onde o motociclista de 19 anos é abordado pelo homem a pé. Ele recebe ordem de parada, desce da moto e, em seguida, recebe um disparo.

Veja ação criminosa:

Depois de atirar, ele sobe na moto e deixa o local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado investiga latrocínio — roubo seguido de morte —.

O criminoso foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e furto. As forças de segurança ainda diligenciam para encontrar a moto da vítima, que foi levada no roubo. Ele está à disposição da Justiça.

Suspeito deixou tornozeleira descarregar antes do crime

O preso usava uma tornozeleira eletrônica, que inclusive descarregou completamente antes do crime, segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

Até a manhã dessa segunda, antes de ser preso, o equipamento permanecia desativado. "As informações mais aprofundadas sobre o suspeito e as ações de resposta estão em integração com as outras forças de segurança para a mais célere prisão do suspeito", diz pasta.