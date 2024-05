Entregador é abordado e morto por pedestre durante trabalho em Caucaia

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem armado atirou contra um entregador, no bairro Guajiru, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime foi registrado na noite de domingo (26). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado investiga o roubo seguido de morte.

Em vídeo, o motociclista aparece trafegando em uma via quando é abordado por um homem a pé. Ele recebe ordem de parada, desce da moto e, em seguida, recebe um disparo.

Veja ação criminosa:

O criminoso então toma posse da moto e sai sem interferência do local.

Investigações

Equipes da Polícia Militar, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência.

O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade que realiza diligências para localizar e prender um suspeito já identificado. As imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais.