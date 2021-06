Homem morre e filho adolescente fica em estado grave após briga de trânsito em Fortaleza

Um homem foi morto a tiros após uma briga de trânsito no cruzamento das ruas Maria Josefina Pessoa com Jaime Rolemberg, no bairro Maraponga, em Fortaleza, na noite dessa terça-feira (8). O filho adolescente da vítima presenciou o assassinato do pai e também ficou ferido, sendo levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Itaperi em estado grave.

Testemunhas contam que a confusão verbal começou quando o motorista bateu no veículo de uma mulher. Esta teria chamado um homem, que chegou armado em uma motocicleta e disparou contra a vítima. O atirador e a mulher fugiram na sequência, e o carro ficou abandonado no local.

O autor dos disparos e a suposta mandante do crime ainda não foram identificados. No entanto, câmeras de segurança instaladas em imóveis a região deverão auxiliar o trabalho de investigação da Polícia Civil.

A reportagem solicitou mais informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno.