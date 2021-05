Homem mata mulher e pai com golpes de machado, em Nova Olinda, no Cariri

Um homem matou o pai e a esposa a golpes de machado, no sítio em que a família morava, em Nova Olinda, no Cariri, na noite desta quarta-feira (26). Com informações da TV Verdes Mares Cariri.

Rodrigo Gonçalves Pereira deferiu golpes contra a esposa, Cícera Mônica, e seu pai, Raimundo Pereira Neto. Segundo os vizinhos, o suspeito e a mulher estavam discutindo, quando o pai dele chegou para intervir.

Ele fugiu do local após o crime, em uma zona de mata. O irmão de Rodrigo, Samuel Pereira Brandão, afirmou que o casal teve três filhos, o menor com apenas um mês de idade.

Samuel conta que estava em Santana do Cariri e só chegou em casa na manhã desta quinta-feira (27). Ele relata que foi até a casa, chamou pelo seu pai, e foi trabalhar. "Chamei, chamei, mas não respondeu, aí fui pra firma, pensando ele já tinha ido pra cidade. Infelizmente ele não tinha ido não, tava era falecido já", relata.

Legenda: Esposa de Rodrigo Pereira, Cícera Mônica Foto: Reprodução

A Delegacia Regional do Crato está investigando o caso. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense realizam diligências para apurar o caso.

O crime foi descoberto na manhã desta quinta-feira (27), quando o pedreiro que realizava uma obra no sítio chegou ao local. O trabalhador, identificado apenas como Gilvan, encontrou o corpo de Raimundo e chamou os vizinhos.

"Sempre primeiro eu acordo do velho, para chamar ele, aí chamei e vi a porta aberta, e pensei que ele estava no chiqueiro dos porcos. Aí quando eu reparei atrás da casa, que eu fui chamar o Rodrigo, vi aquela situação do pão dele caído", explica Gilvan.

Posteriormente, os familiares encontraram o corpo de Cícera. Os três filhos do casal foram abandonados pelo suspeito e passaram a noite na casa, segundo Samuel.

O irmão do suspeito relata que ele tinha uma relação boa com o pai, mas não tinha convivência forte com os outros irmãos. "O pai só vivia aqui mais nós, já ele [Rodrigo] era mais isolado. Mas ontem mesmo ele chegou aqui, falou com o pai, o pai deu dinheiro pra ele comprar cigarro e umas compras", afirmou Samuel.

"A família está muito triste. A gente saber uma notícia dessa, tava trabalhando e chegar uma notícia dessas. Muita tristeza", lamenta.