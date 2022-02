Homem é preso suspeito de extorquir e divulgar imagens íntimas de uma mulher em Fortaleza

Um homem foi preso em Fortaleza na última sexta-feira (18) acusado de extorquir, ameaçar e divulgar imagens íntimas de uma mulher. A ação ocorreu durante o cumprimento de um madado de prisão temporária pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no bairro Demócrito Rocha.

A investigação, conduzida pelos policiais civis, aponta que o homem recebeu as imagens da mulher por meio de um amigo. Logo depois, teria encontrado o perfil da mulher nas redes sociais e começou a ameacá-la.

Em contato com a vítima, o homem, que tem 26 anos, exigiu uma quantia para não divulgar a imagens em grupos de redes sociais e, além disso, abriu uma conta no nome do sogro, de 78 anos, para receber os pagamentos.

Imagens gravadas

As imagens em questão teriam sido registradas há cerca de um ano, quando a vítima ainda mantinha contatos virtuais com o ex-namorado, de 41 anos, Ele printou a tela do celular durante as ligações de vídeo e divulgou inicialmente as imagens na Internet.

Tanto o ex-namorado como o homem responsável por repassar as imagens estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Enquanto isso, o homem que ameaçou a mulher responderá pelos crimes de extorsão, perseguição, falsidade ideológica e divulgação de cunho íntimo. Até então, apenas o celular utilizado pelo suspeito foi apreendido.

