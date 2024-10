Homem é detido suspeito do crime de 'boca de urna' em local de votação em Fortaleza

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na posse de 'santinhos' de um candidato, em um local de votação no bairro Barroso, em Fortaleza, na manhã deste domingo (6).

O suspeito de cometer o crime de boca de urna foi levado por policiais militares à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará (PF), no Bairro de Fátima, por volta de 10h.

Boca de urna é um crime eleitoral que consiste, basicamente, em aliciar o eleitor, por meio da distribuição ou veiculação de propagandas políticas, para, assim, convencê-lo a votar em determinado candidato ou partido, no dia da eleição. O crime é previsto no artigo 39, § 5º da Lei Nº 9.504/97 (Lei das Eleições).

Policiamento nas eleições no Ceará

A Polícia Federal atua nas Eleições 2024 no Ceará com cerca de 300 agentes, espalhados por 27 polos pelo Estado. Os trabalhos são realizados com apoio do Ministério Público Eleitoral (MPE) e da Justiça Eleitoral.

Já as Forças de Segurança do Estado contam com 21.560 agentes na Operação Eleições 2024. São 18.275 policiais militares; 1.776 policiais civis; 586 bombeiros militares; 244 profissionais da Perícia Forense do Ceará (Pefoce); e outros 679 profissionais.

Cinco aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) serão usadas nas bases em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crateús e Quixadá com patrulhamento aéreo e aeromédico e efetivo de 90 agentes.