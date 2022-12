Homem ameaça expor fotos e vídeo íntimos com mulher após separação; Polícia Civil do Ceará investiga

Uma mulher de 35 anos, identidade preservada, está sendo vítima do ex-namorado, desde o término conturbado do relacionamento. Segundo ela, o homem vem ameaçando expor fotos e vídeos íntimos por não se conformar com o fim do namoro. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil do Ceará, que investiga as circunstâncias relacionadas à ameaça e injúria.

A vítima registrou Boletim de Ocorrência nessa sexta-feira (16) detalhando as ofensas que vem recebendo. A reportagem teve acesso aos áudios enviados pelo ex-namorado. Nas mensagens, ele agride verbalmente a ex-namorada e diz que irá divulgar os 'nudes' em grupos do Whatsapp.

Em determinados trechos dos áudios, o suspeito diz: "vou postar aqueles vídeos teus. Vou postar as fotos sua nua. Vou postar tudo... Eu tinha vergonha de andar contigo porque tu era aleijada. Se acha tanto e é aleijada" (sic). A mulher se diz surpresa com as ameaças que vem recebendo e deu entrada em um pedido de medida protetiva de urgência, para que o ex não se aproxime dela.

Consta na denúncia que o casal conviveu maritalmente por seis meses. A mulher ainda teria sido vítima de injúria, por ser deficiente de um dos pés.

Segundo a mulher, o casal se separou quando ela descobriu um relacionamento extraconjugal vivido pelo parceiro. "Eu estou chocada que ele fez isso comigo, do jeito que ele faz comigo pode fazer com outras mulheres. Isso é papel de moleque", disse a vítima sobre as ameaças de expor os 'nudes'.

INVESTIGAÇÃO

A vítima ainda pediu formalmente às autoridades que ela seja acompanhada pelo Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (GAVV) e a proibição do homem divulgar imagens dela na internet.

A Polícia Civil diz que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) (85) 3108-2950 da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza ou para o número 181, Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

