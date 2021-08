Guarda municipal faz mãe e irmão de reféns em prédio no Dionísio Torres, em Fortaleza

Um guarda municipal fez a mãe e o irmão de reféns por cerca de uma hora em um apartamento, na manhã desta terça-feira (3), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. As vítimas foram ameaçadas com uma faca, mas não sofreram lesões. O homem tentou contra a própria vida e foi socorrido.

Ele também foi ferido por bala de borracha durante a ação dos policiais. As negociações encerraram por volta das 11 horas. Segundo o tenente-coronel Gerlúcio Vieira, comandante do Batalhão de Operações Especiai (Bope), houve mediação com o sequestrador antes da intervenção.

"Ele estava com uma faca, ameaçando a mãe e chegou a algemá-la no intuito de fazer valer o que estava pedindo para ela. Estava instável psicologicamente", afirmou .

Segundo o tenente-coronel, durante a negociação, ele alegava que o motivo do sequestro seria problema familiar. O suspeito não mora no local.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.

Veja imagens da ação:

Ação

De acordo com o tenente-coronel Gerlúcio Vieira, comandante do Bope, o irmão do suspeito, que estava num quarto, conseguiu acionar a polícia.

Quando a equipe chegou, afirmou, houve tentativas de negociação com o sequestrador. No entanto, foi necessária a intervenção.

Os policiais disseram que o acesso ao apartamento era reduzido e tiveram de entrar pela porta principal para resgatar as vítimas.

Legenda: O sequestro ocorreu nesta manhã Foto: Fabiane de Paula / SVM

