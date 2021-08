Grupo suspeito de chacina de Caucaia tinha posse de fardas do exército, diz Polícia

A Polícia encontrou, dentre armamentos e munições, fardamentos do Exército Brasileiro com o grupo acusado de cometer a chacina que deixou cinco mortos e duas pessoas feridas na madrugada deste domingo (1º), no Distrito de Boqueirão das Araras, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Essa é a segunda chacina do ano no Ceará. Em abril último, três homens e uma mulher morreram a tiros, no bairro Parque São Gerardo, também em Caucaia.

As informações do último caso foram divulgadas em coletiva de impressa na manhã desta segunda-feira (2). Na tarde de domingo, seis suspeitos foram detidos. Um deles foi liberado após prestar depoimento.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a motivação da série de assassinatos seria a disputa de território entre facções rivais.

A pasta informou que outros dois suspeitos são procurados. A participação da dupla no crime já teria sido confirmada.

A Polícia afirma ter encontrado com o grupo os seguintes itens:

Três armas de fogo, sendo duas espingardas e um revólver calibre 38

28 munições;

Aparelhos celulares, incluindo os das vítimas;

Fardamentos do Exército Brasileiro;

Balaclavas;

Luvas;

Um canivete;

Três latas de tinta spray;

Espoleta;

Pólvora;

Cerca de 3,5 quilos de chumbinho e um pano de bijuterias contendo dezenas de peças.

Uma motocicleta, possivelmente utilizada pelo grupo, foi deixada no local do crime e foi enviada para perícia.

Acusações

Os cinco homens foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, roubo, corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

Já o adolescente de 16 anos responderá por ato infracional análogo aos crimes citados, com exceção de corrupção de menores.

Quem são os acusados

Antônio Michael da Silva Nogueira, 18 anos;

João Pedro de Oliveira Sousa, 21 anos;

Raimundo Cleilton Ferreira da Costa, 24 anos;

Leandro Moreira Vitor da Silva, 27 anos (este já respondia por porte ilegal de arma de fogo).

Entenda o caso

As vítimas bebiam em um bar quando foi surpreendido pela ação criminosa. Conforme a SSSPS, os atiradores chegaram ao local a pé, mas fugiram em motocicletas.

Dois corpos foram encontrados numa estrada. Outros três em uma residência, sendo um em um quarto e dois em um banheiro. Os homens tinham idades entre 24 e 27 anos.

Legenda: Um dos cinco homens mortos foi achado no quarto do imovel Foto: André Alencar

No local do crime, a PM afirma ter encontrado "várias cápsulas de pistola calibre 38" e uma pichação na parede da casa onde os cadáveres foram localizados.

Segundo a SSPDS, apenas uma vítima tinha antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele tinha 28 anos.