Grupo que roubava carros em Fortaleza é preso com fardas de empresa de telefonia no interior do CE

Quatro homens envolvidos em roubos de automóveis em Fortaleza foram presos pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na última quarta-feira (18), em Morada Nova, no interior do Ceará. Os indivíduos estavam com fardamento de uma empresa de telefonia, sem possuírem qualquer vínculo empregatício com a companhia.

A desarticulação do grupo criminoso foi fruto de uma investigação que começou no início de setembro. A partir de um roubo no dia 6 deste mês, no bairro Maraponga, os agentes conseguiram identificar o veículo que dava apoio ao crime. O automóvel foi localizado saindo da Capital com destino ao Interior.

Na abordagem policial, dois homens estavam no interior do carro, um de 47 e outro 33 anos, e em um segundo veículo, que vinha em seguida, mais dois homens, um de 32 e outro 23 anos.

Em um dos veículos de apoio, que estava com placa clonada, foi encontrada uma munição calibre 45mm, intacta. Já o outro carro encontrava-se com chassi, motor e vidros adulterados. Entre os homens presos, um responde por crime contra a fé pública; outro tem antecedentes por furto; e um responde por crimes contra a fé pública, receptação e direção perigosa.

Diligências prosseguem

Os quatro suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), onde foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinais identificadores, porte ilegal de munição de uso restrito e associação criminosa. O quarteto está à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as diligências prosseguem para a identificar outros suspeitos das ações criminosas do grupo, assim como a recuperação de outros veículos roubados pelos suspeitos.