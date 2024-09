Candidato a vereador é detido no CE horas antes do prazo eleitoral que proíbe prisões sem flagrante

A Polícia Civil do Ceará prendeu, no final da tarde de sexta-feira (20), um homem de 28 anos que é candidato a vereador em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O suspeito foi preso em Maracanaú momento antes de começar a valer o prazo - que teve início neste sábado - em que candidatos que disputam as eleições municipais deste ano não podem ser detidos ou presos até o dia 6 de outubro, exceto em caso de flagrante delito.

Na operação, segundo a Polícia Civil, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato concedido pela Justiça do Amazonas (AM).

O suspeito estava em uma residência no bairro Jardim Bandeirante, em Maracanaú, por equipes da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM).

Ele foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Código Eleitoral

O período de salvaguarda para os candidatos que disputam as eleições está previsto no Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965). No pleito municipal de 2024, o prazo no qual os candidatos não podem ser detidos ou presos começa neste sábado, 15 dias antes do primeiro turno, marcado para 6 de outubro. As exceções são os casos de flagrante delito.

O flagrante ocorre no exato momento em que o agente está cometendo o crime ou, após sua prática, há evidências de que a pessoa presa é, de fato, autora do delito.