Corpo de idoso de 66 preso em veículo é resgatado após queda em açude de Jaguaribe

O Corpo de Bombeiros do Ceará resgatou, sexta-feira (20), um corpo de um idoso de 66 anos após o veículo cair em um açude em Jaguaribe. Os Bombeiros foram acionados 7h23 e por volta das 11 horas concluíram a operação de resgate do corpo e do veículo.

Os Bombeiros militares que fizeram o resgate saíram de Limoeiro do Norte e se dirigiram ao km 328 da BR-116, na localidade de Café dos Ovos, em Mapuá.

Ao chegarem ao local, constataram que um veículo havia caído em um açude próximo à rodovia e os mergulhadores iniciaram as buscas pelo condutor do veículo, um homem de 66 anos, ainda preso no veículo.

Após o resgate, a Perícia Forense assumiu o corpo. Enquanto a Polícia Rodoviária Federal assumiu a responsabilidade do veículo com uma carga de redes e placa de Jaguaribe.

Ajudaram também na ocorrência a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Forense.