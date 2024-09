Advogada é presa em Iguatu, Interior do CE, suspeita de envolvimento com tráfico e grupo criminoso

Uma advogada criminalista foi presa nessa quarta-feira (18), em Iguatu, no Interior do Ceará, suspeita de envolvimento com uma organização criminosa e tráfico de drogas. Márcia Rúbia Batista Teixeira, de 49 anos, soma mais de seis mil seguidores nas redes sociais e se apresenta como "especialista em Lei de Drogas e Tribunal do Júri".

Além da advogada, também foram cumpridos mandados de prisão temporária contra outros três homens, com idades entre 38 e 42 anos. Um dos alvos já cumpre pena em uma unidade prisional do Estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), todos os envolvidos na segunda fase da Operação Tempestade, deflagrada pela Polícia Civil, são suspeitos de integrar uma facção criminosa em Iguatu e já têm passagens na Polícia por porte ilegal de arma de fogo, tentativas de homicídio, estelionato e receptação.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Iguatu, onde os mandados foram cumpridos, e estão à disposição da Justiça.

Quem é a advogada presa em Iguatu?

Márcia Teixeira se apresenta aos seguidores do Instagram como advogada criminalista e "especialista em Lei de Drogas e Tribunal do Júri". Em suas publicações, a jurista mostra sua rotina profissional, viagens, momentos com a família e vídeos de "tira-dúvidas" sobre assuntos do universo jurídico — com ênfase no Direito criminal.

Além disso, a advogada mostra que participa de alguns eventos na área. O mais recente foi um fórum criminalista nacional sediado na praia de Canoa Quebrada, em agosto.

Na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), o registro profissional dela está "regular".