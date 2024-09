Suspeito de furto é capturado pela polícia dentro de bueiro no Papicu, em Fortaleza

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) ao ser encontrado em um bueiro com fios metálicos de internet. A ação ocorreu na noite desta sexta-feira (20), no bairro Papicu. Ele foi conduzido à delegacia por suspeita de furto e atentado contra segurança de serviço essencial.

Segundo a ocorrência policial, uma equipe do 22º Batalhão foi acionada, por volta das 21h, para averiguar uma ocorrência de furto de caixas de emendas de fios metálicos de internet na rua Lauro Nogueira.

Denúncia de funcionários de uma empresa de telefonia

No local, os militares foram informados por funcionários de uma empresa de telefonia que um indivíduo teria entrado na galeria subterrânea e furtado uma quantidade de fios. O suspeito ainda estaria dentro da tubulação.

Veja também Segurança Advogada é presa em Iguatu, Interior do CE, suspeita de envolvimento com tráfico e grupo criminoso Segurança Corpo de idoso de 66 preso em veículo é resgatado após queda em açude de Jaguaribe

Imagens de moradores da localidade mostram que com o auxílio de uma escada, os PMs entraram na tubulação e encontraram o suspeito em posse do material. Ao ser retirado do local, o homem foi conduzido até o 2º Distrito Policial (DP), onde foi autuado.