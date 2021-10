Empresário suspeito de vazar fotos íntimas de jovem é investigado pela Polícia em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu mandado de busca e apreensão, na terça-feira (5), na casa de um empresário de 40 anos acusado de vazar fotos íntimas de uma mulher de 22 anos. A ordem judicial foi cumprida em um imóvel no Bairro de Fátima, em Fortaleza.

No local, os policiais civis apreenderam um celular, que será periciado. Conforme a investigação da PC-CE, conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, o suspeito conversava com a vítima por um aplicativo de mensagens.

O relacionamento teria encerrado em 17 de agosto. No entanto, dois dias antes, a vítima foi informada por terceiros que as fotos que ela havia enviado ao empresário teriam sido repassadas a outra pessoa.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os crimes de divulgação de imagens íntimas sem o consentimento da vítima e dano emocional à mulher. A Polícia Civil informou que mantém as investigações para esclarecer o caso.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3108-2950, da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. O sigilo e o anonimato são garantidos.